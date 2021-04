Pensioni: sottosegretario Durigon, non si torna alla Fornero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al sistema pensionistico serve un anno bianco, un anno di tregua per disegnare il welfare del futuro una volta capito cosa succederà all'economia dopo il Covid". Il sottosegretario Claudio Durigon racconta a "il Giornale" cosa si muove nello spazio tutto da scrivere dopo Quota 100 non appena ascoltato, con soddisfazione, il premier Draghi alla Camera. "La verità è che le pensioni non sono un tema che ha a che vedere con il Pnrr. Però sono una questione fondamentale in vista della legge di bilancio". C'è chi parla di lodo Durigon: "I tavoli con gli altri ministeri devono ancora partire, ma è importante partire da alcune certezze. Il prossimo va considerato un anno di tregua, un anno 'bianco' di transizione che servirà ad ammortizzare la fine del divieto di licenziamento e a capire quale sarà l'impatto del Recovery plan, solo dopo si potrà progettare l'assetto futuro delle pensioni". Girano altre due formule, Quota 102 e Quota 41. "Quota 41 può essere una prospettiva futura. Ma ora c'è da affrontare uno spartiacque, l'impatto del Covid sul lavoro. Le stime vanno da 500mila e un milione di posti in meno, anche se io sono ottimista sull'effetto Pnrr. Ma è chiaro che se, in un momento come questo, si pensa di tornare a una norma punitiva come la legge Fornero, la Lega non ci sta. E Quota 102 è del tutto insufficiente, vale poco di più dell'Ape social", ha concluso Durigon.(Res)