Americhe: ministeriale Mercosur, avvicinamento su capitolo tariffe ma non su flessibilzzazione (8)

- Il 26 marzo era stato anche presentato il nuovo Statuto di cittadinanza del Mercosur (Ecm) che, "racchiude diritti e benefici che hanno un impatto diretto sulla vita degli abitanti di queste nazioni in varie questioni come la circolazione delle persone e la residenza, i confini, il lavoro, la sicurezza sociale, l'istruzione , cooperazione, consolare, comunicazioni e difesa dei consumatori". L'Ecm è il risultato di un piano d'azione decennale che i paesi membri hanno proposto nel 2010, in linea con l'obiettivo di "adottare un approccio multidimensionale all'integrazione, che cerca di raggiungere uno sviluppo sostenibile con giustizia e inclusione sociale". Il nuovo statuto permetterà ad un cittadino di un paese del Mercosur di ottenere, in modo semplificato, la residenza in un altro paese del blocco e accedere ad un lavoro formale, studiare ed esercitare i propri diritti e libertà alle stesse condizioni dei cittadini di quel paese. Con quasi 300 milioni di abitanti e una superficie di quasi 15 milioni di chilometri quadrati il Mercosur vende il 63 per cento della soia mondiale ed è il principale esportatore mondiale di carne di manzo e pollo, mais, caffè e ferro, nonché l'ottavo più grande produttore mondiale di automobili. (Abu)