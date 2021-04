Giappone: banca centrale abbassa previsioni inflazione nonostante le politiche espansive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone (Boj) ha rivisto al ribasso le sue proiezioni in merito all'andamento del tasso di inflazione per l'anno fiscale che si concluderà a marzo 2022, nonostante otto anni di politiche monetarie ultra-espansive sotto la guida del governatore della banca centrale, Haruhiko Kuroda. Il tasso di inflazione core del Giappone, che esclude i prezzi dei generi alimentari freschi, potrebbe attestarsi quest'anno ad appena lo 0,1 per cento, secondo le previsioni dei nove membri del comitato politico della banca. La previsione è contenuta nel documento trimestrale della Boj, e costituisce una considerevole revisione al ribasso rispetto a quella formulata lo scorso gennaio (0,5 per cento). Per il prossimo anno fiscale, l'ultimo del doppio mandato quinquennale di Kuroda, la banca centrale prevede un tasso di inflazione core dello 0,8 per cento. Nonostante 10 anni di politiche monetarie ultra-espansive, che includono l'acquisto su larga scala di debito pubblico e la concessione alle banche commerciali di prestiti a tasso di interesse nullo, l'obiettivo tendenziale di un tasso di inflazione del 2 per cento resta fuori dalla portata del Giappone. (segue) (Git)