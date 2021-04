Giappone-Cina: Libro blu diplomazia, preoccupazione per espansionismo cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha espresso preoccupazione per le attività militari cinesi espansive nel Mar Cinese Orientale e in quello Meridionale, nell'annuale rapporto di politica estera pubblicato oggi, 27 aprile. L'edizione 2021 del Libro blu della diplomazia giapponese, pubblicato dal ministero degli Esteri di quel Paese, afferma che l'espansione delle capacità militari cinesi nella regione pecca di trasparenza, e sostiene che le azioni unilaterali di Pechino contrarie allo status quo nelle acque asiatiche suscita "forti preoccupazioni" tra i Paesi della regione e nella comunità internazionale. L'edizione 2020 del rapporto descriveva le attività militari cinesi come una "preoccupazione comune", ma evidenziava anche la visita del presidente cinese Xi Jinping in Giappone in occasione del summit del G 20 a Osaka, e una parziale distensione nelle relazioni bilaterali. Il documento pubblicato oggi continua a definire quella con la Cina "una tra le relazioni bilaterali di maggiore importanza". (segue) (Git)