Usa: California, mozione destituzione governatore Newsom verso il voto

- L'iniziativa popolare per la rimozione dall'incarico del governatore democratico della California, Gavin Newsom, ha raccolto un numero di adesioni verificate sufficienti alla sua messa al voto nello Stato, secondo i dati forniti dal segretario di Stato californiano ieri, 26 aprile. Secondo l'ufficio del segretario, l'iniziativa per la destituzione del governatore ha raccolto 1.626.042 adesioni valide, superando il requisito di 1,49 milioni di firme stabilito dalla legge statale. Le adesioni effettive potrebbero essere però anche superiori, dal momento che le contee della California hanno tempo sino al 29 aprile per confermare la validità delle firme raccolte dall'iniziativa. La segretaria di Stato californiana, Shirley Weber, ha dichiarato ieri che la verifica delle firme "innesca la prossima fase del processo, un periodo di 30 giorni feriali durante i quali gli elettori potranno presentare richiesta scritta (...) per rimuovere i loro nomi dalla petizione". (segue) (Nys)