Usa: California, mozione destituzione governatore Newsom verso il voto (2)

- Se però il numero delle firme si confermerà sufficiente il prossimo 8 giugno, l'amministrazione statale sarà costretta a convocare un voto per la destituzione del governatore. Newsom ha visto crollare la propria popolarità nel corso del suo mandato: prima per effetto di politiche che hanno contribuito ad abbassare il tenore di vita e il degrado urbano nei maggiori centri della California; poi con una risposta alla pandemia incentrata da drastiche politiche di distanziamento sociale e chiusura delle attività imprenditoriali, che il governatore ha però personalmente violato in più di un'occasione. E infine, a causa di scandali amministrativi come la frode miliardaria dei sussidi di disoccupazione emersa nello Stato all'inizio di quest'anno. (Nys)