Giappone: protezione dati personali, governo richiama app di messaggistica Line (2)

- Line Corp ha annunciato il mese scorso che i dati degli utenti verranno trasferiti dalla Corea del Sud a database in Giappone, per proteggere più efficacemente le loro informazioni personali. L'annuncio del presidente e amministratore delegato di Line, Takeshi Idezawa, giunge sull'onda della notizia dell'esposizione di quei dati ad una affiliata cinese senza l'esplicito consenso degli utenti. La gestione dei dati di Line - applicazione che conta 86 milioni di utenti in Giappone - è oggetto di scrutinio dalla scorsa settimana, quando la società ha ammesso che tecnici in Cina hanno avuto accesso ai dati senza che gli utenti concedessero il consenso esplicito richiesto dalla legge. Idezawa ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa il 23 marzo, che Line ha ora "bloccato l'accesso ai suoi database dalla Cina", e si è scusato con gli utenti dell'applicazione. Ha però destato polemiche anche l'archiviazione di fotografie e video degli utenti in Corea del Sud: Idezawa ha dichiarato che l'intera archiviazione dei dati verrà trasferita in Giappone entro il prossimo giugno. (segue) (Git)