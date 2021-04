Giappone: protezione dati personali, governo richiama app di messaggistica Line (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Z Holdings Corp., operatore dei servizi online di Yahoo Japan, e Line Corp, gestore dell'omonima applicazione di messaggistica istantanea, hanno annunciato la loro fusione lo scorso primo marzo. Tramite l'operazione, le due società giapponesi puntano ad ampliare i servizi online offerti a livello globale, e a competere così coi colossi del web statunitensi e cinesi. Line e Z Holdings, sussidiaria di SoftBank Group, hanno una base di utenza combinata di 150 milioni in Giappone, e la loro fusione ne farà una delle maggiori società dell'Itc nel Paese. Takeshi Idezawa, co-amministratore delegato di Z Holdings ed ex presidente di Line, ha dichiarato che "In futuro vorremmo lanciare una app globale per smartphone" ampliando i servizi online a livello mondiale, tramite il sostegno finanziario del mega-fondo d'investimento Vision Fund di SoftBank Group. La nuova società, che manterrà il nome di Z Holding, punta a un fatturato di 19 miliardi di dollari nel 2023. (Git)