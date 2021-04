Omicidio Cerciello Rega: ultime carte di procura e difesa prima della sentenza del 5 maggio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervennero per proteggere un informatore? Si identificarono come forze dell’ordine? Mostrarono i tesserini? Chi aggredì prima chi? È su questi punti che le parti si sono scontrate nel dibattimento, ma alla fine, Mario Cerciello Rega, in servizio senza arma così come disarmato era il collega Varriale, è rimasto sull’asfalto ferito a morte da 11 coltellate inferte da Elder che, invece, era uscito portandosi dietro un pugnale lungo 24 centimetri. "Mario era un colosso di 115 chili, se avesse voluto fare del male a Elder adesso staremmo celebrando un altro processo". Lo ha detto oggi l'avvocato Massimo Ferrandino nel corso della replica. Ferrandino, legale della vedova Rosa Maria ha detto che "Elder esce dall'albergo con il coltello pronto all'uso. E nella tasca della felpa", ha detto riferendosi alle dichiarazioni di Natale che ha sostenuto di non sapere che l'amico fosse armato "non lo ha visto chi non lo voleva vedere. È verosimile - continua - che non avesse neanche chiusa la clip che assicurava il coltello al fodero. Certamente tutto questo non fa propendere per la legittima difesa". (segue) (Rer)