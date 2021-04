Omicidio Cerciello Rega: ultime carte di procura e difesa prima della sentenza del 5 maggio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'evento finale è frutto di una condotta concorrente" tra i due imputati: "Lee Elder che diceva di non voler uscire ma poi esce armato. Natale Hjorth che, anche se non ha accoltellato, sapeva che il suo amico era armato. I due marciano di comune accordo verso un risultato concordato, ed ognuno fa propria la condotta dell'altro. Un accordo totale, il concorso è totale nel momento in cui i due escono armati". E’ in sintesi la replica dell'avvocato Franco Coppi. Il legale della famiglia Cerciello Rega ha voluto sottolineare la piena responsabilità di entrambi gli imputati. "Natale Hjorth - ha proseguito - è il vero stratega dell'operazione, che architetta la serata e la porta dove poi è finita anche perché è l'unico dei due che parla italiano. In punta di diritto, nello stabilire le posizioni dei due americani, non si può parlare di legittima difesa - ha sottolineato Coppi - comunque siano andate le cose, dobbiamo tener presente che tra i tanti requisiti di legge per riconoscerla c'è quella dell'offesa ingiusta. Cosa che non è nel caso di via Cossu perché i carabinieri erano in servizio". Il 5 maggio, la corte d’assise si riunirà nella camera di consiglio nell’aula bunker di Rebibbia. Si preannuncia una lunga attesa. (Rer)