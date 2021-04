Recovery: Prestigiacomo (FI), passi in avanti, ma alcuni punti da migliorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il superamento dello stallo con l'Europa "è merito del presidente Draghi e ciò rappresenta un ulteriore segnale che rafforza la validità della scelta di Forza Italia nel sostenere questo esecutivo, in uno dei momenti più delicati della storia del Paese". Lo ha detto la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, intervenendo nell'Aula di Montecitorio dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi sul Recovery plan. "Questo Pnrr - ha aggiunto - contiene rilevanti passi in avanti rispetto al precedente Piano". Tuttavia, "alcuni punti sono migliorabili. E' vero che adesso il Sud conquista più spazio, anche grazie all'impegno del ministro Carfagna, ma per colmare il gap storico fra le aree del Paese sarebbe servito anche un salto di qualità in termini di progettualità infrastrutturale per il Mezzogiorno. Il Sud - ha sottolineato Prestigiacomo - non ha bisogno di vecchie infrastruttura o si soluzioni di ripiego. Da questo punto di vista, in questo Piano manca il segno chiaro di una svolta capace di trasmettere agli italiani e all'Europa un netto segnale di cambiamento. Un segnale di coraggio: il ponte sullo stretto di Messina". (Com)