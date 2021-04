© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa on line alla conferenza stampa "Certificato vaccinale – La piattaforma digitale per la lotta al Covid nel Lazio". Sono presenti l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato e Maurizio Stumbo, direttore dei sistemi informativi Lazio crea. L'evento si svolge a Roma, sede della Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212. L'evento viene trasmesso sulla pagina Facebook della Regione Lazio. (ore 12)- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola, politiche per la ricostruzione, personale, Claudio Di Berardino interviene al webinar "Disabilità e lavoro: il ruolo dell'assistente sociale". Si tratta del secondo appuntamento del corso di formazione online "opportunità e network nell'inserimento lavorativo" promosso da Consorzio Platone in collaborazione con Agci Lazio. (ore 9) (segue) (Rer)