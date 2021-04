Paraguay: opposizione minaccia nuovo impeachment contro presidente Abdo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito sull'uso dei fondi sociali delle entità binazionali che gestiscono le due mega centrali idroelettriche di Yacyretà e Itaipu insieme rispettivamente ad Argentina e Brasile avviene mentre il sistema sanitario del paese si trova sopraffatto dalla pandemia Covid-19 sia in termini di capacità di accoglienza che di approvvigionamento di medicinali essenziali e di vaccini. "Con quasi 3000 pazienti Covid ricoverati dei quali oltre 500 in terapia intensiva il sistema è sovrastato", aveva denunciato già a fine aprile il coordinatore del sistema di accoglienza delle terapie intensive del ministero della Salute, Angel Nunez. Nunez ha avvertito anche sull'impossibilità attuale di aumentare il numero di posti Uti. "In questo momento il personale specializzato di terapia intensiva sta lavorando al massimo delle capacità, aumentare il numero di posti senza il personale adeguato significherebbe solo aumentare la mortalità", ha affermato. Attualmente, secondo quanto riferisce il funzionario della salute, il tasso di decessi nelle Uti è attorno al 33 per cento. (segue) (Abu)