Somalia-Usa: media, ministro Esteri Abdirizak diretto a Washington per colloqui con Blinken

- Il ministro degli esteri somalo Mohamed Abdirizak si sta dirigendo a Washington, dove dovrebbe incontrare i legislatori statunitensi e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Lo riferisce su Twitter il quotidiano "Garowe online", citando fonti a conoscenza dalla vicenda. Abdirizak dovrebbe incontrare anche Jeffrey Feltman, inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d'Africa, nominato tre giorni fa dal capo della diplomazia Usa nel suo nuovo ruolo. L’indiscrezione sulla missione a Washington del ministro somalo giunge mentre nuove proteste dell'opposizione sono in corso nella periferia nord di Mogadiscio. Nelle scorse ore il primo ministro uscente Mohamed Hussein Roble si è detto "profondamente rattristato" dagli scontri avvenuti nel fine settimana fra le truppe dell'esercito nazionale e militari contrari alla proroga del mandato del presidente Mohammed Abdullahi Farmajo. "Sono profondamente rattristato dalla tragedia che ha sconvolto la sicurezza nella capitale. Credo che il dialogo sia il migliore soluzione. È un processo che ho iniziato e spero di avere successo. Lavoriamo insieme per la pace e la stabilità del nostro paese!", ha detto il premier ai giornalisti. Gli scontri, riferisce il quotidiano "Garowe online", sono iniziati domenica in seguito all'ammutinamento - avvenuto il giorno prima - di alcuni militari dalle loro basi nella regione del Medio Scebeli. Quando i militari ribelli si sono riversati nella capitale e in alcuni dei principali villaggi del nord della Somalia, tra cui Fagah e Sana, scontri si sono verificati in diverse parti della capitale, mentre alcuni candidati di opposizione hanno denunciato che le loro case sono state attaccate da forze filogovernative. Secondo i media locali, le forze dell'esercito nazionale somalo (Sna) hanno affrontato un centinaio di uomini armati(Res)