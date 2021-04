Usa: censimento rileva rallentamento in crescita popolazione, cambiano i seggi al Congresso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove cifre descrivono una delle crescite demografiche più deboli nella storia statunitense. Secondo numeri, fissati al 1 aprile 2020, la popolazione degli Stati Uniti ha raggiunto quota 331,5 milioni di residenti, un aumento del 7,4 per cento rispetto alla popolazione nel 2010, un tasso di crescita più lento rispetto a qualsiasi decennio ad eccezione degli anni '30 del novecento. "Continuiamo ad assistere a un movimento (di popolazione) verso la Sun Belt (una regione che identifica la fascia meridionale compresa tra le due coste), ma non così drammatico come in passato", ha spiegato William Frey, demografo della Brookings Institution. La vera novità, ha aggiunto, è la migrazione netta dalla California: "Le persone stanno lasciando i luoghi costieri e costosi, e la California ne fa parte", ha precisato. Tre Stati che avrebbero dovuto perdere seggi - Rhode Island, Alabama e Minnesota - hanno mantenuto intatte le loro delegazioni. Lo Stato di New York ha perso il suo 27esimo distretto per soli 89 residenti. Quel distretto sarebbe stato il 436esimo seggio assegnato. I cambiamenti demografici rilevati dal censimento rappresentano le variazioni più trascurabili su base decennale da quasi un secolo, ma confermano tendenze di crescita consolidate negli Stati meridionali e occidentali, a scapito della Rust Belt e del nord-est. (Nys)