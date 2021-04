Moldova: dipartimento di Stato Usa, da Parlamento tentativo di minare la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tentativo del parlamento moldavo di sostituire la presidente della Corte costituzionale Domnica Manole con un candidato di sua scelta costituisce “un palese attacco alle norme democratiche della Moldova e al suo ordine costituzionale”. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, sottolineando la particolare preoccupazione di Washington per il fatto che “il Parlamento abbia preso di mira la Corte costituzionale, che solo di recente ha affermato la sua indipendenza dopo anni di controllo da parte dello Stato”. “Esortiamo – si legge nella nota ufficiale del dicastero - i leader ei rappresentanti della Moldova a rispettare lo stato di diritto, salvaguardare le sue istituzioni democratiche e lavorare insieme per risolvere le sfide che il paese deve affrontare, inclusa la pandemia di Covid-19 in corso. Restiamo impegnati a promuovere la cooperazione con la Moldova su priorità condivise, come la lotta alla corruzione, la promozione della crescita economica e il sostegno della sovranità e dell'integrità territoriale della Moldova”. (segue) (Nys)