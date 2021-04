Americhe: ministeriale Mercosur, avvicinamento su capitolo tariffe ma non su flessibilzzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti si sono date appuntamento ad una nuova riunione del consiglio che, secondo quanto affermano da Buenos Aires, dovrebbe tenersi a fine maggio o giugno. Il dodicesimo vertice straordinario del Consiglio del Mercosur, era stato convocato dalla presidenza pro tempore argentina e si è tenuto in formato virtuale. Ha preso il via alle 11 (ora locale) ed è durato oltre due ore e mezzo durante le quali si sono confrontate le alte delegazioni ministeriali di ciascun paese. Per l'Argentina erano presenti i ministri degli Esteri, Felipe Solà; dell'Economia, Martin Guzman; dello Sviluppo, Matias Kulfas; e dell'Agricoltura, allevamento e pesca, Luis Basterra; per la Repubblica Federativa del Brasile presenti i ministri degli Affari Esteri, Ernesto Fraga França e dell'Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes. In rappresentanza il Paraguay c'erano i ministri degli Affari esteri, Euclides Acevedo Candia; del Tesoro, Oscar Llamosas Díaz; dell'Industria e commercio, Luis Alberto Castiglioni; e dell'Agricoltura e Allevamento, Santiago Bertoni Hicar. Per l'Uruguay hanno assistito il ministro degli Esteri, Francisco Bustillo; e dell'Economia, Azucena Arbeleche. (segue) (Abu)