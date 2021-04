Iraq-Iran: Zarif in visita a Baghdad auspica ruolo più forte del Paese nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha incontrato oggi a Baghdad l’omologo iracheno, Fuad Hussein. Durante la conferenza stampa, secondo quanto riferisce il quotidiano iraniano “Teheran Times”, Zarif ha detto: “Abbiamo avuto colloqui molto, molto buoni con Fuad Hussein e ringrazio lui e il governo iracheno per la sua calorosa ospitalità. Accogliamo con favore il ruolo fondamentale e potente dell'Iraq nella regione e speriamo che il ruolo dell'Iraq nella regione sia ogni giorno più forte e abbia un ruolo per la stabilità e la pace nella regione". Il capo della diplomazia iraniana ha fatto sapere di aver ringraziato l'Iraq per aver facilitato i colloqui nella regione, riferendosi al dialogo tra Riad e Teheran ospitato nei giorni scorsi a Baghdad. "Ringraziamo il governo iracheno per i suoi sforzi per stabilire il dialogo nella regione e speriamo che questi sforzi portino a un maggiore dialogo e una più seria comprensione nella regione", ha sottolineato Zarif. Quest’ultimo è giunto a Baghdad dopo essere stato in visita a Doha, in Qatar. Durante la permanenza in Iraq, Zarif si recherà nella regione del Kurdistan iracheno e nella città santa sciita Najaf.(Res)