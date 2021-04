© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donne, giovani, bambini, famiglie "al centro delle parole del presidente Draghi per il Piano di ripresa e di resilienza del nostro Paese". Lo sottolinea su Twitter la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. "Siamo orgogliosi di poter dare avvio a questo grande percorso di ripartenza con il Family act e con il Piano strategico per la parità di genere", aggiunge. (Rin)