Turchia-Arabia Saudita: portavoce presidenza, rispettiamo verdetto su Kashoggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia sta cercando di riparare le relazioni con l'Arabia Saudita. Lo ha detto oggi il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin. "Cercheremo dei modi per riparare il rapporto anche con l'Arabia Saudita con un'agenda più positiva", ha detto Kalin. Il portavoce ha detto che la presidenza turca ha accolto con favore il processo in Arabia Saudita che lo scorso anno ha portato in carcere otto persone, con condanne da sette a 20 anni per l'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. A tal proposito, Kalin ha detto: "Hanno un tribunale. I processi si sono svolti. Hanno preso una decisione, quindi la rispettiamo". Il commercio tra i due Paesi è diminuito del 98 per cento dallo scorso anno, a seguito di un boicottaggio non ufficiale dei prodotti turchi da parte delle imprese del Regno in risposta a quella che hanno chiamato "ostilità" da Ankara. (Tua)