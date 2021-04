Usa: allarme per pacco sospetto di fronte a museo Met di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del dipartimento di New York ha effettuato una serie di controlli di sicurezza per un pacco sospetto asciato fuori dal Metropolitan Museum of Art (anche noto come Met), dopo aver ripulito le strade vicine e aver emesso un avviso per liberare l'area. Lo riferisce la stampa Usa. La polizia ha reso noto tramite i propri account social che il pacco in questione era in realtà una valigia, dichiarando la zona sicura e permettendo così la ripresa del traffico. A far scattare l'allarme è stato un cane della sicurezza del museo che ha dato segni di agitazione nei confronti del contenitore.(Nys)