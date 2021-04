Usa: censimento rileva rallentamento in crescita popolazione, cambiano i seggi al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita della popolazione degli Stati Uniti su base annua ha registrato un considerevole rallentamento, impattando in maniera determinante quello che sarà il futuro assetto politico del Congresso federale Usa. E’ questa, in sintesi, la fotografia restituita dal censimento federale Usa 2020, i cui dati vengono pubblicati dalla stampa statunitense. Sei Stati vedranno crescere le loro delegazioni al Congresso con la prossima legislatura, mentre altri sette perderanno ciascuno un seggio. Il Texas guadagnerà due seggi alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, dopo che in un decennio lo Stato ha acquisito più di 4 milioni di nuovi residenti. Colorado, Florida, Carolina del Nord e Oregon guadagneranno ciascuno un seggio in più. Gli Stati che perdono seggi sono quasi tutti nella Rust Belt, la regione compresa tra i monti Appalachi settentrionali e i Grandi Laghi soggetta a un inesorabile spopolamento dovuto alle difficoltà del tessuto industriale negli ultimi anni. Illinois, New York, Ohio e Pennsylvania perderanno tutti un seggio, prolungando la serie di defezioni che risale agli anni prima e dopo la seconda guerra mondiale. Il Michigan perderà un seggio per il quinto censimento consecutivo. Anche la Virginia Occidentale perderà un seggio, abbassando la sua delegazione al Congresso a due seggi. La sua popolazione è diminuita di più rispetto a qualsiasi altro Stato negli ultimi dieci anni, perdendo 3,2 punti percentuali. Per la prima volta da quando è entrata a far parte dell'Unione anche la delegazione al Congresso della California si ridurrà di un seggio. (segue) (Nys)