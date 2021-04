Colombia: Onu condanna crescente violenza contro comunità indigene ed ex guerriglieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già in precedenza il capo della missione delle Nazioni Unite in Colombia, Carlos Ruiz Massieu, aveva contestato le affermazioni della ministra degli Esteri, Claudia Blum, che, durante la presentazione del più recente rapporto della missione Onu sul processo di pace in Colombia davanti al Consiglio di sicurezza Onu, aveva ridimensionato l'entità delle violenze e aveva affermato che l'esistenza dei dissidenti dovrebbe essere considerata "come una violazione dell'ex guerriglia convertita ora in un partito politico". "Noi delle Nazioni Unite facciamo una chiara distinzione. Innanzitutto ci sono i dissidenti che non hanno mai fatto parte del processo di pace e quel gruppo è sempre stato nell'illegalità con tutto ciò che questo comporta. Un secondo gruppo è rappresentato da chi faceva parte dell'accordo e poi lo ha abbandonato, i quali sono stati esclusi dal processo e dai suoi benefici. Un terzo gruppo, oltre il 90 per cento degli ex combattenti, rimangono impegnati nell'adempiere ai propri obblighi, nonostante le grandi sfide nell'attuazione dell'accordo di pace", ha detto il funzionario. Massieu ha quindi aggiunto che agli ex guerriglieri coinvolti nel processo di pace dovrebbe essere garantita sicurezza, visto l'aumento degli omicidi tra le loro fila. (segue) (Vec)