Usa-India: Blinken incontra imprese e Camera di commercio

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato virtualmente i leader delle imprese statunitensi, la Camera di commercio degli Stati Uniti e il consiglio indo-statunitense per le imprese con l'obiettivo di discutere di come gli Stati Uniti e l'India possono sfruttare le competenze e le capacità del settore privato Usa per garantire soccorso urgente allo Stato asiatico contro la pandemia di Covid-19. Lo riferisce il dipartimento di Stato. Blinken, assieme al coordinatore per la sicurezza sanitaria Gayle Smith e al coordinatore del Consiglio di sicurezza nazionale per gli affari indo-pacifici Kurt Campbell, hanno fornito un aggiornamento sull'assistenza degli Stati Uniti e hanno accolto con favore il coordinamento con l'industria statunitense da parte di Nuova Delhi. Il segretario di Stato ha espresso apprezzamento ai partner industriali statunitensi e ha ribadito che gli Usa sono al fianco del popolo indiano, alle prese con le conseguenze della pandemia di Covid. (Nys)