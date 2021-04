Americhe: ministeriale Mercosur, avvicinamento su capitolo tariffe ma non su flessibilzzazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel precedente vertice presidenziale del 26 marzo organizzato inizialmente per ricordare il trentennale della nascita, è emersa tuttavia con chiarezza la profonda diversità di vedute sul presente e futuro del Mercosur. L'Argentina, presidente di turno del blocco e anfitrione dell'incontro (virtuale) era stata messa in minoranza dagli altri tre membri: Brasile, Paraguay e Uruguay che hanno insistito sulla necessità di rendere più flessibili le regole commerciali del blocco rendendolo più permeabile ad accordi esterni, anche di ogni singolo paese. Una posizione assente dal discorso di apertura del presidente Alberto Fernandez. Buenos Aires ritiene che la riduzione delle tariffe esterne", premessa di una visione più liberista promossa dalle altre capitali, "non sia il miglior strumento" per rilanciarsi. Piuttosto, ha detto Fernandez, occorre lavorare per "preservare l'equilibrio" tra agricoltura e industria, portare avanti i negoziati a blocco, e dare tempo alle strutture produttive di prepararsi alle sfide di mercati più aperti. (segue) (Abu)