Usa: caso Breonna Taylor, aperta indagine federale su dipartimento polizia Louisville

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, ha annunciato che il dipartimento di Giustizia sta avviando un'indagine sul dipartimento di polizia di Louisville, Kentucky, in relazione alla morte dell’afroamericana Breonna Taylor, uccisa da un agente di polizia durante una perquisizione nella sua abitazione. Lo riferisce la stampa Usa. Garland ha spiegato che il dipartimento condurrà l'indagine a un anno dalla morte della giovane Taylor, spiegando che l’inchiesta chiarirà se il dipartimento di Louisville si è reso responsabile di “arresti, perquisizioni e sequestri incostituzionali”, o se “esegue mandati di perquisizione su case private illegalmente”. La notizia arriva a una settimana dall’annuncio, sempre da parte di Garland, di un’indagine analoga sul dipartimento di Minneapolis, in riferimento all’omicidio dell’afroamericano George Floyd per il quale l’ex poliziotto Derek Chauvin è stato giudicato colpevole la scorsa settimana.(Nys)