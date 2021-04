Usa: a novembre elezioni speciali in Ohio per sostituire deputato Stivers

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno in novembre le elezioni speciali per sostituire il deputato repubblicano dell'Ohio Steve Stivers. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", precisando che il governatore Mike DeWine (anch'egli repubblicano) ha annunciato che le elezioni primarie del 15esimo distretto congressuale si terranno il 3 agosto, mentre le elezioni generali per il seggio si terranno il 2 novembre. Le date sono le stesse di un'altra elezione speciale, nell'undicesimo distretto congressuale dello Stato, dove l'ex deputata Marcia Fudge (democratica) verrà sostituita dopo la sua conferma al dipartimento per l'edilizia e lo sviluppo urbano nella squadra dell'amministrazione di Joe Biden.(Nys)