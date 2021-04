Colombia: Onu condanna crescente violenza contro comunità indigene ed ex guerriglieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentanza delle Nazioni Unite (Onu) in Colombia ha condannato "la violenza esercitata contro comunità, difensori di diritti umani, leader sociali e comunitari, ed ex combattenti delle antiche guerriglie Farc-Ep". E' quanto afferma un comunicato ufficiale dove, alla luce dell'aggravarsi della situazione nelle ultime settimane, si ribadisce l'appello urgente del Segretario generale Antonio Guterres al cessate il fuoco e a rafforzare le misure di protezione della popolazione nei territori interessati dalle violenze. L'Onu si dichiara particolarmente preoccupata per la situazione nel dipartimento di Cauca "dove si evidenzia la situazione di deterioramento dei diritti umani con il dislocamento forzato di comunità e attacchi contro la popolazione civile e i leader delle comunità indigene". La nota fa espresso riferimento all'uccisione ad opera di gruppi armati illegali ed organizzazioni criminali della governatora della comunità La Laguna, Sandra Liliana Pena e di ex membri delle Farc in processo di reinserzione in diverse comunità. (segue) (Vec)