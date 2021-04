Colombia: Onu condanna crescente violenza contro comunità indigene ed ex guerriglieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sua volta Rodrigo Londono, alias Timochenko, leader del partito colombiano Comunes nato dalle ceneri del gruppo armato Farc, ha chiesto le dimissioni della ministra degli Esteri Claudia Blum. La richiesta arriva dopo le dichiarazioni rilasciate da Blum al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dove la ministra ha affermato che l'esistenza della dissidenza delle Farc è da considerarsi come un inadempimento dell'accordo di pace da parte del partito sorto dal gruppo armato. "Le dichiarazioni della ministra degli Esteri Claudia Blum sono di una irresponsabilità inaudita, mettono a rischio la sicurezza di chi ha firmato l'accordo di pace de L'Avana", ha detto Timochenko in un video pubblicato sui suoi canali social. Il leader di Comunes ha anche accusato la ministra di mentire quando ha dichiarato che il livello di violenza nel paese è diminuito. "Per avere mentito alle Nazioni Unite dovrebbe avere il decoro di rinunciare la suo incarico", ha aggiunto. (segue) (Vec)