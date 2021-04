Moldova: dipartimento di Stato Usa, da Parlamento tentativo di minare la democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 aprile scorso la maggioranza parlamentare di Chisinau, formata dal Partito socialista e dal Partito Sor, ha nominato senza un concorso, Boris Lupascu come giudice presso la Corte costituzionale per un periodo di sei anni. Lupascu ha lavorato per diversi anni presso la Procura generale. L'iniziativa arriva dopo il Parlamento ha votato per l'annullamento della decisione con cui Domnica Manole è stata nominata a tale carica, nell'agosto 2019. Manole è uno dei giudici della Corte costituzionale che hanno votato a favore dello scioglimento del Parlamento. Il Partito azione e solidaretà (Pas) ha annunciato la mobilitazione dei cittadini davanti alla Corte costituzionale. (Nys)