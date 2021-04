Ecuador: presidente eletto Lasso presenta futuri ministri dell'area sociale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lasso è stato eletto con il 52,36 per cento dei voti nel secondo turno delle elezioni presidenziali tenute l'11 aprile scorso. Ex banchiere, 65 anni, giunto alla terza candidatura alla guida dell'Ecuador, il candidato conservatore ha sovvertito i pronostici e compiuto una rimonta che i sondaggi avevano iniziato a ipotizzare solo a ridosso dell'apertura delle urne. Al primo turno, il 7 febbraio, il presidente eletto aveva totalizzato uno scarno 19,74 per cento, ottenendo l'accesso al ballottaggio solo grazie a una manciata di voti in più sull'ecologista indigeno Yaku Perez. Una tornata vinta senza discussioni dal socialista Andres Arauz, delfino dell'ex presidente Rafael Correa, che otteneva il 32,7 per cento dei consensi. (segue) (Mec)