Ecuador: presidente eletto Lasso presenta futuri ministri dell'area sociale (4)

- Allo spareggio dell'11 aprile però Lasso ha ripreso l'avversario e lo ha staccato di quasi cinque punti percentuali. Un risultato che segnala la prima sconfitta elettorale di un candidato del cosiddetto "socialismo del XXI secolo" in Ecuador: una tradizione aperta con i governi Correa (2007-2017) e proseguita con il suo ex sodale politico, Lenin Moreno, protagonista però di un cambiamento radicale di impostazione politica. La vittoria di Lasso fa da contraltare a un ritorno dei governi di sinistra nella regione che sembrava acquisire forza: alla vittoria di Alberto Fernandez in Argentina, accompagnato dalla ex presidente Cristina Fernandez Kirchner, si aggiunge la "rivincita" di Evo Morales in Bolivia, con il suo ex ministro delle Finanze, Luis Arce, che vincendo le presidenziali di fine 2020 chiudeva la parentesi del governo conservatore "ad interim", di Jeanine Anez. (segue) (Mec)