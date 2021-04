Omicidio Cerciello Rega: ultime carte di procura e difesa prima della sentenza del 5 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultima udienza prima della sentenza nel processo in corte d’assise a Roma per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, Procura, collegi difensivi e avvocati di parte civile si sono giocate oggi le ultime carte nelle repliche. Una udienza fiume a cui hanno partecipato entrambi i genitori dell’imputato Finnegan Lee Elder e il padre e lo zio di Gabriel Natale Hjorth. I due imputati erano presenti in aula scortati dagli agenti della Penitenziaria. Presenti anche i parenti del vicebrigadiere Cerciello e il suo collega, Andrea Varriale che nel processo è parte lesa. (segue) (Rer)