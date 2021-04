Omicidio Cerciello Rega: ultime carte di procura e difesa prima della sentenza del 5 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia la procura, che le difese degli imputati, al termine della fase dibattimentale, hanno avanzato ciascuna le proprie richieste: ergastolo per entrambi da parte del pm Maria Sabina Calabretta; assoluzione piena per Natale Hjorth difeso dagli avvocati Francesco Petrelli e Fabio Alonzi; assoluzione per legittima difesa per Lee Elder difeso dagli avvocati Renato Borzone e Roberto Capra. "L'ergastolo – ha detto il pm Calabretta nel corso della replica alle arringhe della difesa - non è un trofeo da esibire ma una sentenza giusta". Il pm, così come gli avvocati di parte civile, hanno puntato molto sul coinvolgimento pieno di Natale nell’omicidio del vicebrigadiere. (segue) (Rer)