Omicidio Cerciello Rega: ultime carte di procura e difesa prima della sentenza del 5 maggio (3)

- I due ragazzi erano a Roma in vacanza e la sera tra il 24 e il 25 agosto 2019, hanno cercato di comprare droga a Trastevere, finendo per essere truffati da alcuni spacciatori e dal mediatore Sergio Brugiatelli al quale Natale ha portato via la borsa per chiedergli indietro i soldi. Brugiatelli è parte civile nel processo. I due sono scappati instaurando un contatto con il mediatore per la restituzione della borsa in cambio di soldi e droga. Ma Brugiatelli aveva chiamato i carabinieri e la pattuglia in borghese composta da Andrea Varriale e Mario Cerciello Rega, si sarebbe dovuta occupare di gestire il “cavallo di ritorno”. L’appuntamento è stato dato in via Pietro Cossa nel quartiere Prati. (segue) (Rer)