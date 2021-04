Recovery: Bitonci (Lega), riforme e riaperture per evitare grave impatto crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque milioni di italiani "sono sotto la soglia di povertà. Ha senso decidere ora la cancellazione di Quota 100? Perché non pensare di introdurre una maggiore flessibilità in uscita al mercato del lavoro? Dobbiamo partire dalle riforme, da quella della Pubblica amministrazione, attraverso il miglioramento della capacità amministrativa a livello centrale e locale. Sburocratizzando, semplificando e digitalizzando i servizi al cittadino ed alle imprese". Lo afferma in una nota il deputato Massimo Bitonci, capogruppo Lega in commissione Bilancio della Camera e capo dipartimento Attività produttive del partito. "Quella della Giustizia civile, Penale e Tributaria. Per ultima, ma non meno importante, quella del Fisco. Prima si apre e prima si riparte, si sciolgano con urgenza i nodi sul tema del coprifuoco, con adeguati protocolli che tra l'altro già esistono, prima si riapre del tutto minore sarà l'impatto della già grave crisi economica", conclude Bitonci.(Com)