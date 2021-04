Francia: poliziotta uccisa, omaggi in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in tutta la Francia si sono tenuti una serie di omaggi per Stéphanie Monfermé, la poliziotta di 49 anni uccisa a coltellate il 23 aprile scorso da un cittadino tunisino, in seguito ucciso dagli agenti. A Rambouillet, comune a sud-ovest di Parigi dove è avvenuto l'attentato di matrice islamista, la sindaca Veronique Matillon ha ricordato una donna eccezionale che ha consacrato al sua vita "agli altri". Presenti anche il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, e la ministra alla Cittadinanza, Marlène Schiappa. Rispondendo all'appello del sindacato Unité Syndicat général de la Police-Force Ouvrière, decine di funzionari si sono ritrovati davanti ai commissariati di diverse città francesi, tra cui Parigi e Marsiglia. (Frp)