Usa-India: Biden, promesso a premier Modi pieno sostegno contro Covid

- Il presidente Usa, Joe Biden, ha assicurato al primo ministro indiano Narendra Modi il pieno sostegno degli Stati Uniti nella lotta contro la pandemia di Covid-19. E’ quanto afferma lo stesso Biden in un messaggio su Twitter. "Oggi ho parlato con il primo ministro Narendra Modi e ho promesso il pieno sostegno dell'America nel fornire assistenza e risorse nella lotta contro il Covid-19. L'India era lì per noi e noi saremo lì per loro", scrive il capo di Stato Usa.(Nys)