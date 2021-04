Roma 2021: Calabrese (M5s), Calenda non sa replicare e si abbassa al livello offensivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fra l’altro - continua l'assessore Calabrese -, dire che un progetto è irrealizzabile è offensivo per tutti i livelli che autorizzano la mobilità in questo Stato, perché è come dire che la colpa non è tanto la nostra, quanto del ministero, del provveditorato alle opere pubbliche, e del Consiglio superiore ai lavori pubblici che lo hanno verificato, nel tempo previsto dalle norme, e infine autorizzato, con tanto di complimenti. Altrimenti i finanziamenti non sarebbero mai arrivati, come nulla è arrivato nei decenni precedenti alla Raggi. Dire che le nuove infrastrutture progettate da quest’amministrazione sono il nulla realizzato in cinque anni è ridicolo. Ma chi gli crede? E’ chiaro che si riferisce alle chiacchiere decennali sulla 'cura del ferro' dei suoi compari del Pd, perché ai fatti ci abbiamo pensato noi. Bastava - continua Calabrese - solo volerlo fare. Calenda, se vuole veramente essere alternativo a noi, eviti almeno di copiare il nostro programma, che è semplicemente dare continuità a quanto predisposto da Virginia Raggi per poterlo attuare, concretamente. Oppure torni a giocare con i trenini", conclude l'assessore. (Rer)