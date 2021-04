Ecuador: presidente eletto Lasso presenta futuri ministri dell'area sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Paese si è pronunciato a favore di una nuova forma di fare politica, una che metta i cittadini al centro del servizio pubblico e che noi abbiamo definito politica dell'incontro. Oggi presentiamo i ministri del Fronte sociale, cittadini impegnati con il cambiamento", ha scritto oggi Lasso sul suo profilo Twitter. "Ognuno di loro nelle rispettive professioni si è dedicato a creare opportunità e a lottare ogni giorno per un futuro migliore. L'Ecuador ci chiama ad essere funzionari esemplari e come governo abbiamo la possibilità di dimostrare che la buona politica può generare benessere e sicurezza per tutti", ha aggiunto il presidente nel suo messaggio. (segue) (Mec)