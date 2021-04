Ecuador: presidente eletto Lasso presenta futuri ministri dell'area sociale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria di Guillermo Lasso segna nuovi scenari nel Paese andino e nella regione. In patria, il parlamento ha sbloccato la legge che rafforza il sistema del dollaro come moneta di circolazione locale e mette la Banca centrale sulla strada di una maggiore autonomia dal governo. Due passaggi fondamentali per proseguire nell'accordo che il paese andino ha con il Fondo monetario internazionale (Fmi). La prima trasferta all'estero dopo le elezioni, effettuata in Colombia, permette di registrare la collocazione internazionale del paese, confermandolo argine alle politiche regionali neo socialiste. A Bogotà, Lasso incassa anche la promessa di un impegno a far entrare già nel 2021 il paese nella dinamica Alleanza del Pacifico, intesa regionale che unisce le economie proiettate verso l'estremo oriente. (Mec)