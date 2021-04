Usa-Etiopia: telefonata tra Blinken e il primo ministro Abiy Ahmed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato statunitense, Antony J. Blinken, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, per ribadire la grave preoccupazione degli Stati Uniti rispetto al deterioramento della crisi umanitaria e dei diritti umani nel Paese, compreso il crescente rischio di carestia nella regione del Tigray e la perdurante insicurezza in altre parti del Paese. Lo riferisce il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, secondo quanto si legge in un comunicato stampa del dipartimento di Stato. Blinken ha insistito affinché gli impegni dell'Etiopia e dell'Eritrea di ritirare le truppe eritree dal Tigray siano attuati immediatamente, in modo completo e verificabile. Inoltre, il segretario ha osservato che le forze eritree e le forze regionali dell'Amhara nel Tigray stanno contribuendo al crescente disastro umanitario e commettono violazioni dei diritti umani. Blinken ha inoltre sottolineato la necessità che tutte le parti in conflitto pongano fine immediatamente alle ostilità. Il segretario Blinken ha accolto con favore le indagini della Commissione etiope congiunta per i diritti umani e dell'ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto Commissario per i diritti umani nel Tigray per documentare le violazioni dei diritti umani e ha sottolineato la necessità di attuare misure di giustizia e responsabilità a carico dei responsabili. Il segretario ha preso atto della nomina di un inviato speciale per il Corno d'Africa e ha osservato che l'ambasciatore Jeffrey Feltman si recherà in Etiopia nei prossimi giorni. (Nys)