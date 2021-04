Recovery: Cgil-Cisl-Uil a Draghi, su Pnrr non si può prescindere da confronto con sindacato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo senso sottolineano come il medesimo approccio di confronto, di partecipazione e di coerenza con i pilastri della strategia europea (coesione sociale, green e digitale), debba essere seguito anche per i progetti contenuti nel Fondo Nazionale complementare e per i fondi compresi nel programma Next generation Eu. Cgil, Cisl e Uil ritengono di prioritaria importanza, la regia e la cadenza temporale degli interventi. Si tratta di aspetti di particolare delicatezza dal momento che si è in presenza di un piano a scavalco di almeno due legislature con rilevanza intergenerazionale per dimensioni quantitative, straordinarietà d’impatto, dispiegamento temporale e che crea un ulteriore consistente stock di debito che erediteranno le generazioni future. Questa caratteristica lo eleva al di sopra delle parti e impone, anche per ragioni etiche, la scelta del metodo partecipativo, che sostanzi la più ampia assunzione di responsabilità e la più rigorosa continuità e finalizzazione". Cgil, Cisl e Uil "sostengono, altresì - continua la nota -, la necessità che tutti gli interventi, anche di sostegno alle imprese, debbano prevedere alcune condizionalità per noi prioritarie, e segnatamente: la realizzazione di incrementi occupazionali, in particolare per giovani e donne; il riequilibrio delle diseguaglianze sociali e territoriali a partire dal Mezzogiorno; l’applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle Oo.Ss. maggiormente rappresentative a livello nazionale; le garanzie di trasparenza e legalità e di contrasto al lavoro nero e alla logica del massimo ribasso negli appalti; la realizzazione di investimenti sui temi della salute e sicurezza; la qualità della spesa. Infine riteniamo importante richiamare i principi di fondo della Ue, soprattutto in merito al fatto che la trasmissione dei Piani deve avvenire a seguito dell’esame degli stessi con le parti sociali, aspetto che motiva le ragioni del sindacato confederale a dare la piena disponibilità ad essere interlocutore attivo e propositivo del governo nell’attuazione di strategie di eccezionale importanza per la ripresa, la crescita e lo sviluppo del nostro Paese. Per questo - conclude la nota - considerata la delicatezza del momento, Cgil, Cisl e Uil ritengono che non può realizzarsi un cambiamento della portata del Pnrr, prescindendo dalla concertazione, confronto e negoziazione assunti come metodo stabile e formalizzato con le parti sociali in tutte le sue fasi, comprensive della progettazione, della realizzazione e del monitoraggio degli esiti del Piano tempo per tempo". (Com)