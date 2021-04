Paraguay: opposizione minaccia nuovo impeachment contro presidente Abdo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione in Paraguay minaccia di presentare una nuova mozione di impeachment contro il presidente Mario Abdo Benitez se il governo deciderà di opporsi al progetto di legge che propone destinare 150 milioni di dollari dei fondi speciali delle Entità binazionali di Yacyretà e Itaipu alla lotta contro la pandemia di Covid-19. Il progetto è già stato approvato in parlamento il 21 aprile ma il presidente ha dichiarato di voler aspettare un pronunciamento da parte degli esperti dei ministeri degli Esteri e dell'Economia sulla praticabilità e legalità di questa misura prima di promulgare la legge. "E' finito il tempo del dialogo, credo che Abdo e il suo staff debbano valutare bene quello che faranno, la gente non tollererà un ulteriore sopruso e se opporrà il veto provocherà una nuova richiesta di impeachment", ha affermato la deputata Kattya Gonzalez del Partito Encuentro nacional (Pen). Riguardo all'opposizione dei direttori delle due entità che affermano di non disporre di fondi, Gonzalez ha affermato che in tal caso verrà chiesta una rigorosa rendicontazione delle spese affrontate. (segue) (Abu)