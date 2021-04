Paraguay: opposizione minaccia nuovo impeachment contro presidente Abdo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati ufficiali la media dei contagi giornalieri negli ultimi sette giorni è di 2.417 casi, mentre la media dei decessi è di 84 al giorno. I casi attivi in tutto il territorio nazionale attualmente sono oltre 41 mila mentre dall'inizio della pandemia i contagi confermati sono oltre 260 mila e i morti 5.633. Le autorità sanitarie prevedono in base all'andamento della curva che il picco di contagi e di mortalità verrà raggiunto la prima settimana di maggio. Anche sul fronte della vaccinazione il Paraguay è uno dei paesi della regione rimasti più indietro. Finora, il paese ha ricevuto solo un totale di 283.000 dosi di vaccini contro il Covid-19, ottenuti principalmente attraverso donazioni da diversi paesi partner. L'arrivo di un lotto di 700 mila dosi del vaccino indiano Covaxin previsto inizialmente nei prossimi 15 giorni è in forte per la decisione di Nuova Delhi di sospendere le esportazioni. Attualmente è ancora in corso il programma di immunizzazione del personale del sistema sanitario e solo di recentemente è stata aperta l'iscrizione per gli adulti oltre gli 85 anni. Secondo dati ufficiali sono 84.533 le persone sono vaccinate ad oggi con almeno una dose. (Abu)