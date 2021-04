Ue: von der Leyen, diritti donne hanno fatto la storia d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati necessari secoli prima che la violenza domestica venisse affrontata sul piano penale. E questa è la storia dell'Europa. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "I diritti umani sono indivisibili, la dignità e il rispetto intoccabili. Per questo ci impegniamo. "Quando sono nata le donne in Europa non potevano avere un conto bancario proprio. E le donne potevano essere licenziate senza il loro accordo semplicemente perché venivano accusate di aver trascurato i loro doveri familiari. Quando ero adolescente le donne non potevano giocare a calcio", ha ricordato. "Quando è nato il mio primo figlio c'erano zone in Europa dove non c'era assistenza per crescere i figli e quando una donna cercava di conciliare vita familiare e vita professionale si sentiva accusare di essere una cattiva madre", ha aggiunto. "Sono stati necessari secoli prima che la violenza domestica venisse affrontata sul piano penale. E questa è la storia dell'Europa. Sappiamo che in molte zone d'Europa la situazione è diversa", ha sottolineato. "Io continuerò a battermi per la parità dei diritti di tutte le persone, per un'Europa che parli all'unisono e questo è il nostro compito comune, Charles (Michel), e lo gestiremo insieme. Questo fantastico motto, 'Uniti nella diversità, vorrei che diventasse una realtà", ha concluso.(Beb)