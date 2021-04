Ue: Michel, mio impegno per portare l'Europa in giusta direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, può contare sull'impegno del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, per portare l'Europa nella giusta direzione. Lo ha detto Michel nel dibattito in aula a Bruxelles sul 'Sofagate'. "Sono convinto del fatto che nelle difficoltà si debba trovare la forza per reagire per essere più determinanti e questa è una lezione per me. Voglio utilizzare tutto il mio impegno" per i diritti, l'uguaglianza e la democrazia. "Ursula (von der Leyen) potrà contare sulla mia determinazione per portare l'Europa nella giusta direzione", ha aggiunto. (Beb)