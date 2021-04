Francia: legge antiterrorismo in Consiglio dei ministri il 28 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, presenterà il 28 aprile al Consiglio dei ministri un progetto di legge sull'antiterrorismo. Il testo, che era in cantiere da diverse settimane, arriva cinque giorni dopo l'attentato di matrice islamista avvenuto a Rambouillet, fuori Parigi, dove un cittadino tunisino ha ucciso a pugnalate una poliziotta prima di essere abbattuto dagli agenti a colpi di arma da fuoco. "La minaccia resta forte. Abbiamo subito dal 2017 quattordici attentati che hanno provocato al morte di 25 persone", ha ricordato Darmanin in un'intervista rilasciata al settimanale "Le Journal du Dimanche". Secondo quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva "France info", il testo verrà esaminato a fine maggio all'Assemblea nazionale per essere adottato a luglio. Il progetto di legge prevede di rendere perenni le misure contenute nel disegno del 2017 e criticate da molti osservatori perché considerate una minaccia alle libertà individuali. Tra le misure, c'è quella che prevede l'utilizzo dell'algoritmo che permette di individuare i pericoli nei dati delle connessioni Internet.(Frp)