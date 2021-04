Medio Oriente: Sereni, iniziativa italo-spagnola per rilanciare ruolo Ue nel processo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, ha avuto oggi un incontro con la segretaria di Stato agli Affari esteri spagnola, Cristina Gallach, incentrato sul Medio Oriente e sulla volontà di consolidare e proseguire l'iniziativa italo-spagnola per il rilancio del ruolo dell'Unione Europea nel processo di pace, presentata a Bruxelles e concordata a novembre tra il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e l'omologa spagnola, Arancha Gonzalez Laya. L'iniziativa congiunta, incentrata sulla necessità di promuovere "misure di fiducia" reciproca in grado di far riprendere i negoziati diretti tra israeliani e palestinesi, si è concretizzata finora in una serie di consultazioni trilaterali a livello di alti funzionari con diversi interlocutori e proseguirà nelle prossime settimane a livello politico. Sereni e Gallach hanno concordato sul rischio di un deterioramento delle condizioni sul terreno, a causa in primo luogo dell'autorizzazione da parte israeliana di nuovi insediamenti, e hanno fatto riferimento alle iniziative in corso per sollecitare Israele a sospendere tali decisioni. Altro fattore essenziale per la ripresa dei negoziati diretti è che il processo elettorale palestinese prosegua. "Non dobbiamo risparmiare nessuno sforzo a livello europeo – ha detto Sereni – affinché si superino le difficoltà e si tengano effettivamente le elezioni, alle quali il popolo palestinese ha dimostrato di voler partecipare massicciamente". La riassunzione di un forte ruolo europeo per favorire negoziati diretti tra le parti, anche alla luce delle posizioni espresse dalla nuova amministrazione Usa, è per entrambe una priorità indispensabile per il rilancio del Processo di Pace. (segue) (Res)