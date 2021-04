Medio Oriente: Sereni, iniziativa italo-spagnola per rilanciare ruolo Ue nel processo di pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro argomento di discussione tra Sereni e Gallach è stato il Libano, riguardo al quale la vice ministra – nel ricordare il contributo italiano e dell'intera comunità internazionale per il superamento della crisi del Paese – ha espresso al contempo preoccupazione per l'aggravarsi delle condizioni economiche e sociali di gran parte della popolazione e per il perdurare di un drammatico stallo politico. Anche per questo l'Italia, oltre a partecipare a tutte le iniziative internazionali in corso, "sta pensando di promuovere un dialogo strutturato con la società civile libanese" anche in coerenza con le iniziative già sviluppate in ambito Med-Dialogues. Gallach e Sereni hanno poi preso in esame la situazione del vicinato meridionale, rilevando gli esiti positivi delle iniziative congiunte sviluppate lo scorso anno da Spagna e Italia insieme agli altri partner del Mediterraneo, e sottolineando come sia ora necessario darvi seguito con progetti concreti per lo sviluppo sostenibile e la creazione di posti di lavoro. (segue) (Res)